Vaccini, approvata la mozione della Lega

Anche i bambini non in regola con i vaccini potranno terminare l’anno scolastico. La Lega Umbria con i suoi consiglieri regionali Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, rivendica quella che è stata definita “la vittoria del buon senso”. “Ci sono voluti quasi due mesi per far capire alla Pd la scelleratezza della legge sull’obbligo vaccinale: a nostro avviso non esiste alcuna ragione valida per impedire ai bambini di frequentare la scuola. La presunzione di un partito, così lontano dalle esigenze dei cittadini, trova ancora una volta conferma, in questa triste vicenda. Come Lega abbiamo accolte le giustificate preoccupazioni di decine di famiglie e presentato una mozione per chiedere alla Regione di intercedere presso il Governo Centrale affinchè tutti i bambini, anche quelli non in regola con i vaccini, potessero finire l’anno scolastico, così come era stato già fatto in Toscana e in Veneto. Abbiamo organizzato incontri e promosso manifestazioni assieme alle famiglie interessate, portando circa 200 persone in Assemblea Legislativa ed oggi esprimiamo soddisfazione per l’esito di una battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione e in nome del buon senso. Poco importa se nel corso del dibattito, la nostra proposta sia stata emendata – precisano i due leghisti – perché cambiando l’ordine degli addenti il risultato è lo stesso. Fin dall’inizio il testo del decreto, poi trasformato in legge, è apparso lacunoso e contraddittorio – spiegano Mancini e Fiorini – riconosciamo l’importanza dei vaccini ma crediamo altresì che qualsiasi tipo di imposizione non sia giustificata. Per questo siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, consapevoli che la forza della Lega è proprio quella di ascoltare e lavorare per il territorio e tra la gente nel loro esclusivo interesse”

Correlati